Резніков: Україна вступає в період із завданням перемогти, буде наш контрнаступ

"Ми вступаємо в новий період. З новим завданням - перемогти. Рік тому багато хто очікував, що України за кілька тижнів не стане. Все змінилося. Сьогодні основне питання на порядку денному якою буде перемога України? Відповідь проста. Перемога - це звільнення усіх наших територій до кордонів 1991 року і ліквідація небезпеки з боку Росії", - написав Резніков.

Міністр зазначив, перемога - це коли Україна буде суверенною і незалежною у міжнародно визнаних кордонах, успішною, заможною, сильною, а Росії у нинішньому вигляді не буде.

"Наш ворог досі є дуже небезпечним і має багато ресурсів. Але стратегічно він вже програв. Нам треба довести справу до кінця. Вже немає невизначеності, як рік тому. Буде непросто. Але ми впораємось. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих", - акцентував Резніков.

Він звернув увагу на те, що є коаліція з 54 країн, що підтримують Україну, тож "ми у цій битві не самі".

"Що нас очікує? Більше зброї, у тому числі - української. Для усіх Сил оборони.

Будуть танки і бронетехніка. Ми будемо ще краще перехоплювати ракети і дрони терористів, з якої країни вони б не походили. Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд", - пише Резніков.

За його словами, також в Україні буде нова якість оборони за рахунок технологій.

"Ми будемо вражати сильніше і на більшу відстань, у повітрі, на землі, на морі та у кіберпросторі. Буде наш контрнаступ. Ми багато працюємо, щоб його підготувати і забезпечити", - підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.

При цьому США радять Україні вже готуватися до контрнаступу у війні проти Росії, адже зброя та допомога від західних партнерів зараз надходить вільно.

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