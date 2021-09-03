Резников: строительство "Северных потоков" порождает у России чувство безнаказанности

Строительство "Северных потоков" порождает у России чувство безнаказанности и она начинает действовать на Донбассе еще более "дерзко". Москва окончательно подрывает доверие к себе и любым достигнутым с ней договоренностям.

Об этом в комментарии для РБК-Украина заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Когда вместо отпора строятся "Северные потоки" (у России - ред.) возникает чувство безнаказанности", - отметил Резников.

Министр пояснил, что переговоры о политическом урегулировании конфликта на Донбассе без контроля над границей являются бессмысленными. "Это невозможно реализовать. Сейчас Россия дает наглядный пример, что в любой момент граница может "исчезнуть", и никто не будет знать, что там будет происходить", - добавил он.

Резников отметил, что в такой ситуации невозможны никакие гарантии. "Москва окончательно подрывает доверие к себе и к любым договоренностям", - резюмировал министр.