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Резніков: будівництво "Північних потоків" породжує у Росії почуття безкарності

Автор: Владислав Красінський

Будівництво "Північних потоків" породжує у Росії почуття безкарності і вона починає діяти на Донбасі ще більш"зухвало". Москва остаточно підриває довіру до себе і будь-яким досягнутим з нею домовленостям.

Про це в коментарі для РБК-Україна заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Коли замість відсічі будуються "Північні потоки" (у Росії - ред.) виникає почуття безкарності", - зазначив Резніков.

Міністр пояснив, що переговори про політичне врегулювання конфлікту на Донбасі без контролю над кордоном є безглуздими. "Це неможливо реалізувати. Зараз Росія дає наочний приклад, що в будь - який момент кордон може "зникнути", і ніхто не буде знати, що там буде відбуватися", - додав він.

Резніков зазначив, що в такій ситуації неможливі ніякі гарантії. "Москва остаточно підриває довіру до себе і до будь-яких домовленостей", - резюмував міністр.

Нагадаємо, 2 вересня Росія оголосила про те, що не буде продовжувати мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Донецьк" та "Гуково", які знаходяться на окупованій території.

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