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Резников о стратегии НАТО в отношении России: не работает и не будет

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Воскресенье 12 декабря 2021 22:19
Резников о стратегии НАТО в отношении России: не работает и не будет Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что стратегия Североатлантического альянса в отношении России не работает и не будет. При этом он добавил, что опасения западных союзников по поводу противостояния президенту РФ Владимиру Путину с позиции силы ошибочны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Не провоцировать Россию - эта стратегия не работает и не будет работать", - сказал Резников, отметив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Германия и Франция заблокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.

При этом он добавил, что президент США Джо Байден согласился на дальнейшие переговоры с Путиным, чтобы обсудить противодействие России членству Украины в НАТО.

По словам Резникова, "красная линия" Москвы против вступления Украины в НАТО была лишь частью российской "тактики нарезания сала" в отношении альянса.

"По моим ощущениям, США осознали эти угрозы. Они должны сохранить единство альянса", - добавил министр.

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НАТО Российская Федерация Алексей Резников
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