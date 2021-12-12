Резніков про стратегію НАТО щодо Росії: не працює і не буде
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що стратегія Північноатлантичного альянсу щодо Росії не працює і не буде. При цьому він додав, що побоювання західних союзників з приводу протистояння президенту РФ Володимиру Путіну з позиції сили помилкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Не провокувати Росію - ця стратегія не працює і не буде працювати", - сказав Резніков, зазначивши, що Москва вторглася в Грузію після того, як Німеччина і Франція заблокували шлях країни до вступу в НАТО у 2008 році.
При цьому він додав, що президент США Джо Байден погодився на подальші переговори з Путіним, щоб обговорити протидію Росії членству України в НАТО.
За словами Рєзнікова,"червона лінія" Москви проти вступу України в НАТО була лише частиною російської "тактики нарізування салямі" щодо Альянсу.
"За моїми відчуттями, США усвідомили ці загрози. Вони повинні зберегти єдність альянсу", - додав міністр.