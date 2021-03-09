Резников: Россия пытается распространить пропаганду на Мариуполь и Новую Каховку
Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников высказался о российском телевещании на Донбассе и в Крыму. По его словам, Россия хочет охватить своей пропагандой Мариуполь и Новую Каховку.
Как отметил Резников, Россия направляет большие усилия на поддержку регионального вещания, которое транслирует российские нарративы на оккупированные территория Донбасса и Крыма.
"Этим вещанием хотят охватить и свободные территории Украины, скажем, Мариуполь на Донбассе и пространство до Новой Каховки на Херсонщине. Мы должны на это реагировать", - подчеркнул он.
Вице-премьер рассказал, что Минреинтеграции сейчас работает над пакетом предложений, которые позволят усилить украинское информационное присутствие на территориях с осложненной возможностью вещания и обеспечить лучший доступ к объективной информации. В частности, в министерстве предлагают ввести государственную поддержку локальных и местных вещателей.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации в Украине. Центр должен заработать уже в ближайшее время.
Кроме того, недавно в Минкульте назвали три самые распространенные пропагандистские тезисы России об Украине.