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Резников рассказал, что изменили трое суток сопротивления России

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Воскресенье 27 февраля 2022 07:24
Резников рассказал, что изменили трое суток сопротивления России Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (wikipedia)
Автор: Владимир Костырин

С момента начала войны России против Украины и нашей обороны прошло три дня, за которые украинская армия продемонстрировала силу и показала, что нигде в Европе такой больше нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение министра обороны Алексея Резникова к украинцам.

Он подчеркнул, что 72 часа сопротивления войскам агрессора "навсегда изменили нашу страну и мир".

"Где все те, кто обещал за 72 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются", - высказался Резников.

Глава Минобороны при этом отметил героизм, храбрость и отвагу украинских защитников.

"Я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг. Я вижу тысячи и тысячи Граждан, взявших в руки оружие, встали в ряды территориальной обороны и бьются", - сказал он.

При этом министр обратил внимание, что это видит также и весь мир.

"Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы.
Посмотрите вокруг. Многие наконец-то преодолели страх и решились бросить вызов Кремлю. С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет", - подчеркивает Резников.

Он добавил, что поэтому уже сейчас в Украину поступает помощь, которая "еще три дня назад была невозможной".

Напомним, ранее Алексей Резников объяснил украинцам, как можно помочь нашим силам обороны.

Также сообщалось, что российские войска вынуждены из-за своих потерь взять оперативную паузу и пока остановили продвижение на Киев.

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