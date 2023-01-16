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Резніков проведе зустріч зі Столтенбергом на полях "Рамштайну"

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Генсек НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у восьмому засіданні контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. На полях саміту у нього запланована зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз НАТО.

Як йдеться у повідомленні альянсу, зустріч очолить голова Пентагону Ллойд Остін. Саміт буде присвячений війні та пов'язаним з нею питанням безпеки, з якими стикаються союзники та партнери по НАТО.

"На полях зустрічі генеральний секретар проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава Пентагону Остін у контексті майбутньої зустрічі "Рамштайн" зазначив, що Штати підтримуватимуть Україну, поки це буде необхідно .

Також РБК-Україна розповідала, що відомо про нову зустріч у форматі "Рамштайн" і чого від неї чекати.

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