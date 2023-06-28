Резніков про прорив на фронті: "Коли це станеться, ви все це побачите"

"Коли це станеться, ви все це побачите... Усі все побачать", - сказав Резніков, закликавши не надавати значення повідомленням ЗМІ про повільне просунення України проти добре укріплених російських.

За словами Резнікова, основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

Він також сказав, що заколот, який стався в Росії минулими вихідними, продемонстрував фундаментальну слабкість режиму президента Володимира Путіна, але застеріг від того, щоб робити ставку на подальші "заколоти та заворушення" заради успіху на полі бою.

Рєзніков, який висловив сподівання, що заворушення в Москві спонукають західні столиці ще більше збільшити постачання зброї для допомоги Києву, сказав, що українська армія продовжує завдавати тяжких втрат російським військам, використовуючи руйнування як інструмент, а "звільнення українських земель як мету".

Контрнаступ ЗСУ

Активні контрнаступальні дії ЗСУ розпочалися на початку червня. На півдні за цей час удалося звільнити вже 130 кв. км території.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що просування українських військ на фронті зараз не відбувається швидко. Однак, за його словами, осінній контрнаступ ЗСУ теж починався таким чином.

Зеленський 26 червня відвідав передові позиції українських військових та заявив, що сьогодні за всіма напрямками було просування вперед і це щасливий день.