Резников: принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение

"Я общался со всеми послами. Все говорили: "Ваше время придет". Но действительно, европейские страны, участники Альянса, учитывают позицию Путина", - заявил министр.

Он считает, что представители стран ЕС понимают, что вступление Украины в НАТО - это обострение отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наконец-то начали говорить в США, что есть агрессор, это дает надежду, что они понимают, что Украина уже должна вступить в Альянс", - добавил Алексей Резников.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 5 ноября эксперты обсуждают важные вопросы. В частности: правильно ли Украина ведет войну с Россией, что сегодня происходит на востоке Украины, и ждать ли военное обострение? Также Сергей Шаптала, Арсен Аваков, Петр Порошенко и другие выскажут свое мнение относительно того, стоит ли Украине вступать в НАТО.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Евгений Комаровский возмутился тем, чего хотят от украинских врачей во время пандемии и рассказал, почему врачи уезжают из страны.



Также известный врач резко высказался о том, что власть и "депутаты-чмошники" проиграли информационную войну антивакцинаторам.



Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, за какой срок можно вакцинироваться после болезни, кому совсем нельзя прививаться и чем лучше всего вакцинироваться беременным.



А Михаил Радуцкий высказался об ответственности медиков, о стоимости лечения, о ворах, которые продавали бесплатные лекарства, и об обеспечении больниц кислородом.



В эфире также показали, как журналисты купили "паспорт" вакцинации за несколько минут.



Ну и еще смотрите эмоциональное видео, как украинка искала кислород для больной матери.