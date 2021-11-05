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Резніков: прийняття України в НАТО - це чисто політичне рішення

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П'ятниця 05 листопада 2021 23:35
Резніков: прийняття України в НАТО - це чисто політичне рішення Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анна Полисученко

Новий міністр оборони Олексій Резніков прокоментував перспективи євроатлантичної інтеграції України. За його словами, прийняття України в НАТО - це чисто політичне рішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Резнікова в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я спілкувався з усіма послами. Всі говорили: "Ваш час прийде". Але дійсно, європейські країни, учасники Альянсу, враховують позицію Путіна", - заявив міністр.

Він вважає, що представники країн ЄС розуміють, що вступ України до НАТО - це загострення відносин з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Нарешті почали говорити в США, що є агресор, це дає надію, що вони розуміють, що Україна вже повинна вступити в Альянс", - додав Олексій Резніков.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 5 листопада експерти обговорюють важливі питання. Зокрема: чи правильно Україна веде війну з Росією, що сьогодні відбувається на сході України, та чи чекати на військове загострення? Також Сергій Шаптала, Арсен Аваков, Петро Порошенко та інші висловлять свою думку щодо того, чи варто Україні вступати до НАТО.


Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Євген Комаровський обурився тим, чого хочуть від українських лікарів під час пандемії та розповів, чому лікарі їдуть із країни.


Також відомий лікар різко висловився про те, що влада та "депутати-чмошники" програли інформаційну війну антивакцинаторам.


Крім того, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, через який термін можна вакцинуватися після хвороби, кому зовсім не можна щеплюватися і чим найкраще вакцинуватися вагітним.


А Михайло Радуцький висловився про відповідальність медиків, вартість лікування, злодіїв, які продавали безкоштовні ліки, та про забезпечення лікарень киснем.


У ефірі також показали, як журналісти купили "паспорт" вакцинації за декілька хвилин.


Ну і ще дивіться емоційне відео, як українка шукала кисень для хворої матері.

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