Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії

Міністр оборони Олексій Резніков застеріг Берлін від відновлення Німецької Демократичної Республіки (НДР). Це, за його словами, може статися, якщо він не змінить свою позицію щодо стримування РФ від агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова під час виступу в Раді.

"Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російській агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемами Німецької Демократичної Республіки (НДР). І це не перебільшення", - зауважив Резніков.

Він зазначив, що матеріальна основа для НДР вже існує.

"Це не тільки "Північний потік-2", раніше це був газогін OPAL, це і представники німецького естеблішменту на російських зарплатах і окремі віце-адмірали, які торпедують власну країну дивними висловами...", - підкреслив Резніков.

Глава Міноборони наголосив, що відновлення НДР це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені.

"Росія вже офіційно висловила вимоги до демонтажу НАТО в 14 країнах. Це теж здавалося абсолютно неможливо. Добре, що члени Альянсу дали чітку відповідь, але має бути практична частина, щоб потім не довелося давати відповідь, коли хтось почне відновлювати Берлінську стіну", - резюмував Резніков.