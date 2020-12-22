Резников о представителях ОРДЛО на переговорах ТКГ: пока еще идет ломка

Фото: Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)

Присутствие выходцев из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в составе украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) сопровождается "ломкой". При этом Украина разрушила монополию российской стороны на привлечение представителей ОРДЛО.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, российская сторона заявила о поддержке Плана совместных действий, которые будут подавать представители оккупированных ОРДЛО. Кроме того, в минских соглашениях закреплено, что закон о выборах, особый статус и децентрализация должны обсуждаться с этими представителями. Однако не указано, кто является такими представителями и какие у них полномочия.

"Пришло время, и мы решили изменить эту историю с монополией приглашенных со стороны России представителей Донбасса и предложили своих, имеющих право говорить от имени оккупированных Донецкой и Луганской областей. Пока ломка идет. На уровне рабочих групп сопротивления уже нет, а на уровне ТКГ - еще есть", - отметил Резников.

Напомним, ранее представитель ОРДО в украинской делегации Сергей Гармаш рассказал, что на последних переговорах произошел скандал. В частности, представитель боевиков перешел на оскорбления в его адрес, а ОБСЕ на это никак не отреагировала.

Также сообщалось, что Россия в ТКГ все гуманитарные вопросы связывает с политикой.