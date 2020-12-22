Резніков про представників ОРДЛО на переговорах ТКГ: поки ще йде ломка

Фото: Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii)

Присутність вихідців з окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) у складі української делегації на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) супроводжується "ломкою". При цьому Україна зруйнувала монополію російської сторони на залучення представників ОРДЛО.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, російська сторона заявила про підтримку Плану спільних дій, які будуть подавати представники окупованих ОРДЛО. Крім того, в мінських угодах закріплено, що закон про вибори, особливий статус та децентралізація мають обговорюватися з цими представниками. Однак не вказано, хто є такими представниками і які у них повноваження.

"Прийшов час, і ми вирішили змінити цю історію з монополією запрошених з боку Росії представників Донбасу і запропонували своїх, що мають право говорити від імені окупованих Донецької і Луганської областей. Поки йде ломка. На рівні робочих груп опору вже немає, а на рівні ТКГ - ще є", - зазначив Рєзніков.

Нагадаємо, раніше представник ОРДО в українській делегації Сергій Гармаш розповів, що на останніх переговорах стався скандал. Зокрема, представник бойовиків перейшов на образи на його адресу, а ОБСЄ на це ніяк не відреагувала.

Також повідомлялося, що Росія в ТКГ всі гуманітарні питання пов'язує з політикою.