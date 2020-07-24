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Резников: представители РФ в Минске не способны договариваться

Киев, Пятница 24 июля 2020 19:46
Резников: представители РФ в Минске не способны договариваться
Фото: Алексей Резников (facebook.com alex.reznikoff)
Автор: Роман Калиниченко

Для дальнейшего продвижения в вопросах мира на Донбассе российская делегация должна научиться договариваться

Представителям России в ТКГ в Минске нужно научиться договариваться. Но еще более плачевная ситуация с договороспособностью - у представителей оккупационных администраций Донбасса.

Об этом в интервью журналу "Фокус" сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, российским представителям, чтобы "выйти из этой истории с сохранением лица", нужно научиться договариваться.

"Люди, которые в этом процессе шесть лет, не способны на это", - заявил Резников.

Он также отметил, что помимо официальных представителей делегации РФ, на переговорах присутствуют также представители оккупационных администраций Донбасса.

"Они вообще не способны сказать "да", "давайте попробуем", они всегда найдут возможность сказать "нет", обвинив в этом Украину. Даже если появится сверху политическая воля, они будут буксовать", - сказал вице-премьер.

Резников считает, что для дальнейшего продвижения в вопросах мира на Донбассе представителей в российской делегации нужно поменять.

"Самая простая вещь, которая может что-то изменить - ротация. Украина подняла уровень представительства, показала, что готова брать на себя ответственность", - напомнил Резников.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что необходимо расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы понять, что именно может выполнить украинская сторона.

В ответ в Кремле заявили, что не знают, что именно в минских соглашениях нуждается в расшифровке.

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