Резников представил США возможные пути привлечения Вашингтона к переговорам по Донбассу
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников встретился с директором Совета нацбезопасности США по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом. Резников поднял вопрос переговоров по Донбассу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"В ходе встречи вице-премьер-министр Резников представил идеи касательно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживления соответствующих дипломатических процессов", - рассказали в министерстве.
Представитель США заявил со своей стороны о готовности Вашингтона к визиту украинского президента Владимира Зеленского, а также выразил поддержку Крымской платформе и процессу урегулирования конфликта на Донбассе.
Напомним, в украинском МИД говорили, что США готовы обсуждать любые идеи по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как писало РБК-Украина, на привлечении Вашингтона к переговорам настаивает Зеленский.