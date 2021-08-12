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Резников представил США возможные пути привлечения Вашингтона к переговорам по Донбассу

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Вашингтон, Четверг 12 августа 2021 19:01
Резников представил США возможные пути привлечения Вашингтона к переговорам по Донбассу Фото: Алексей Резников, вице-премьер по вопросам реинтеграции (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников встретился с директором Совета нацбезопасности США по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом. Резников поднял вопрос переговоров по Донбассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"В ходе встречи вице-премьер-министр Резников представил идеи касательно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживления соответствующих дипломатических процессов", - рассказали в министерстве.

Представитель США заявил со своей стороны о готовности Вашингтона к визиту украинского президента Владимира Зеленского, а также выразил поддержку Крымской платформе и процессу урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, в украинском МИД говорили, что США готовы обсуждать любые идеи по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, на привлечении Вашингтона к переговорам настаивает Зеленский.

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Алексей Резников Соединенные Штаты Америки Донбасс
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