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Резников предложил провести трибунал над российскими военными преступниками в Харькове

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

После победы трибунал над российскими военными преступниками нужно провести в Харькове. Город является первым форпостом перед оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в Facebook.

"Салтовка в Харькове - самый большой жилой массив Украины, по количеству населения равный Мариуполю. Сейчас - это одно из самых масштабных мест преступлений российских оккупантов", - написал он.

Как отметил министр, "Харьков является первым форпостом цивилизации на границе с мордором".

"После победы это было бы правильным местом для трибунала над российскими военными преступникам", - добавил Резников.

Напомним, российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков. Как сообщало РБК-Украина, количество погибших в результате вражеского обстрела Харькова утром 21 июля возросло до четырех, а раненых - до 25 человек.

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