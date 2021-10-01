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Резников: правительство уже работает над законом об амнистии в ОРДЛО

Автор: Илона Свиридова

Украинское правительство уже начало подготовку законопроекта о процедурах, который будет применяться в отношении временно оккупированных территорий. В частности, в нем будут прописаны процедуры амнистии и признания некоторых документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова на "Х Ежегодном судебном форуме".

По его словам, Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном периоде 15 октября, но правительство уже начало работу над законопроектом о процедурах.

"Не дожидаясь принятия законопроекта о переходном периоде, мы (правительство, - ред.) уже работаем над законопроектом о процедурах. Это более детальный, более глубокий закон, в котором будет проговариваться, как подробно делать амнистию, как делать конвалидацию определенных документов. Такой правовой доктрины как конвалидация до этого в Украине не было", - заявил Резников.

Отметим, конвалидация означает процедуру признания определенных документов, выданных на оккупированных территориях таких как свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о переходном периоде для Донбасса передали на рассмотрение Венецианской комиссии.

Подробнее о том, что он предлагает, читайте в материале "Красные линии" деоккупации и Россия-агрессор: каким будет закон о переходном периоде на Донбассе.

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Алексей РезниковОРДЛО