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Резников пояснил спокойную реакцию Киева на информацию об угрозе вторжения России

Автор: Александр Белоус

Относительно спокойная реакция официального Киева на угрозу полномасштабного российского вторжения была вызвана тем, что агрессия Кремля продолжается уже восемь лет. Тем не менее, в Украине согласны с обеспокоенностью Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью министра обороны Алексея Резникова в Atlantic Council "Будущее Европы будет решаться в Украине".

Как отметил Резников, его назначение министром обороны Украины в начале ноября совпало с волной растущей международной озабоченности по поводу последнего наращивания российской военной мощи вдоль украинской границы. "Такая концентрация войск и бронетехники соответствует подготовке к крупномасштабному вторжению в Украину в ближайшие месяцы", - сообщил он.

По его словам, когда международное сообщество начало бить тревогу в связи с угрожающей военной активностью России, было отмечено, что Украина, похоже, реагировала гораздо спокойнее, чем многие в столицах США или европейских стран. "Это было совершенно точное наблюдение", - написал министр.

В то же время реакция Украины не указывает на разногласия по поводу характера опасности, исходящей от российских войск вблизи границы. "Напротив, мы полностью согласны с нашими западными партнерами", - отметил он и добавил, что у него была возможность подтвердить это на личных встречах с коллегами, включая государственного секретаря Великобритании Бена Уоллеса и министра обороны США Ллойда Остина.

"Сравнительно спокойный ответ Украины на эту последнюю угрозу со стороны России отражает долгосрочный характер продолжающегося конфликта между нашими двумя странами. Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни", - констатировал министр.

По его словам, в Украине стали безразличными к непрекращающемуся потоку кремлевской дезинформации и привыкли к попыткам российского руководства отрицать право Украины на существование. "Чтобы нас шокировать, потребуется нечто большее, чем очередное наращивание российской военной мощи", - добавил он.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис и приведет к появлению 3-5 млн беженцев.

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