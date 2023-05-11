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Резников о поставках ракет из Британии: через "Тень Бури" пробьется свет нашей свободы

Новина українською →
Четверг 11 мая 2023 19:26
Резников о поставках ракет из Британии: через "Тень Бури" пробьется свет нашей свободы Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Алексей Резников впервые высказался о передаче Украине британских дальнобойных ракет. Он считает, что такие поставки помогут нашей стране победить в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны.

"Прогноз погоды предсказывает циклон, движущийся из Великобритании в сторону Украины, который принесет с собой штормы. Через "Тень Бури" прорвется солнечный свет нашей свободы на нашу победу", - отметил министр.

Напомним, сегодня, 11 мая, министр обороны Британии Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow, которые способны бить по целям на расстоянии более 250 км.

Более детально о характеристиках ракет, которые получает Украина, можете узнать в материале РБК-Украина.

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