Резников о поставках ракет из Британии: через "Тень Бури" пробьется свет нашей свободы
Министр обороны Украины Алексей Резников впервые высказался о передаче Украине британских дальнобойных ракет. Он считает, что такие поставки помогут нашей стране победить в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны.
"Прогноз погоды предсказывает циклон, движущийся из Великобритании в сторону Украины, который принесет с собой штормы. Через "Тень Бури" прорвется солнечный свет нашей свободы на нашу победу", - отметил министр.
Напомним, сегодня, 11 мая, министр обороны Британии Бен Уоллес официально подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow, которые способны бить по целям на расстоянии более 250 км.
Более детально о характеристиках ракет, которые получает Украина, можете узнать в материале РБК-Украина.
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