Резніков переговорив з главою Пентагону: обговорили контрнаступ та бунт в РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили бунт керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в РФ та український контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського міністра в Twitter.

"Я мав телефонну розмову з моїм другом і колегою Ллойдом Остіном III. Ми говорили про останні події в Росії", - сказав міністр.

Він зауважив, що вони з Остіном згодні з тим, що російська влада слабка і що наразі виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля.

"Росії було б краще вирішувати власні проблеми", - наголосив Резніков.

Глава Міноборони також повідомив, що під час перемовин було обговорено питання українського контрнаступу.

"Ми також обговорили контрнаступ ЗСУ та подальші кроки у зміцненні наших Сил оборони. Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе", - підкреслив міністр.

Переворот у Росії

Між власником ПВК "Вагнера" і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу кілька місяців триває конфлікт. Днями їх конфлікт загострився. Ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців. Та почав похід на Москву.

Вчора вночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони РФ й рухаються Ростовською областю, а вранці "вагнерівці" вже зайняли військові об'єкти в Ростові.

Однак надвечір Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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