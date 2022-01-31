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Резников оценил вероятность оккупации Харькова российскими войсками

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Киев, Понедельник 31 января 2022 10:11
Резников оценил вероятность оккупации Харькова российскими войсками Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Украины Алексей Резнікорв оценил вероятность оккупации Харькова российскими войсками. По его словам, на сегодня ее на 100% не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в интервью LB.ua.

"Восточно-южная часть - это тоже граница с Российской Федерацией. И, извините, граница в районе Харьковской области - это тоже граница с РФ", - сказал он.

На вопрос журналиста, насколько высокой является вероятность оккупации Харькова, о которой недавно заявил президент Владимир Зеленский, министр ответил, что "такой вероятности нет".

"Объясню - почему. Потому что если мы говорим о вероятности, то это 100% вероятность с точки зрения слова. Если взять теорию вероятности, то вероятность-это 100% вероятность. Такой 100% вероятности не существует", - отметил Резников.

Он отметил, что РФ точно прорабатывает различные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения.

"Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, с ОРДЛО тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности по состоянию на сегодня нет",- резюмировал глава Минобороны.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал возможный сценарий дальнейшей российской военной эскалации, предположив, что РФ может оккупировать Харьков.

После чего, СБУ заявило о более 10 сценариях вторжения России в Украину, однако угрозы захвата Харькова, в ведомстве заверили, что нет.

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