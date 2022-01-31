ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков оцінив вірогідність окупації Харкова російськими військами

Новость на русском →
Київ, Понеділок 31 січня 2022 10:11
Резніков оцінив вірогідність окупації Харкова російськими військами Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони України Олексій Резнікорв оцінив вірогідність окупації Харкова російськими військами. За його словами, на сьогодні її на 100% не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в інтерв'ю LB.ua.

"Східно-південна частина - це теж кордон з Російською Федерацією. І, вибачте, кордон у районі Харківської області - це теж кордон з РФ", - сказав він.

На питання журналіста, наскільки високою є вірогідність окупації Харкова, про яку нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, міністр відповів, що "такої вірогідності немає".

"Поясню - чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність - це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує", - зазначив Резніков.

Він зауважив, що РФ точно опрацьовує різні плани вторгнення в разі прийняття відповідного політичного рішення.

"Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає", - резюмував глава Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав можливий сценарій подальшої військової російської ескалації, припустивши, що РФ може окупувати Харків.

Після чого, СБУ заявило про більше 10 сценаріїв вторгнення Росії в Україну, однак загрози захоплення Харкова, у відомстві запевнили, що немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади