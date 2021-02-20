Резников в ООН: 400 тысяч украинцев стали участниками боевых действий на Донбассе

Участниками боевых действий на Донбассе стали 400 тысяч украинцев. Почти 14 тысяч из них умерли вследствие войны, которую спровоцировала Российская Федерация.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время брифинга для государств-членов ООН, информирует представительство Украины при ООН .

Резников вспомнил, что следствием агрессии РФ есть временная оккупация двух украинских регионов - Крыма и Севастополя, которые захвачены Россией полностью. А также разрушение еще двух регионов - Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы частично.

Сообщил, что почти 14 тысяч украинцев уже погибли в этой войне, участниками боевых действий стали 400 тысяч наших граждан. Около 3,5 млн. жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и оккупации части Донбасса.

Кроме того, около 400 тысяч человек прошли принудительную российскую паспортизацию в оккупированных районах Донбасса. В Крыму принудительная паспортизация является тотальной, она затронула около 2,5 млн. граждан Украины.