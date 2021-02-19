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Агрессия России против Украины изменила геополитическую ситуацию в Европе, - МИД

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 12:59
Агрессия России против Украины изменила геополитическую ситуацию в Европе, - МИД Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вооруженная российская агрессия против Украины изменила геополитическую ситуацию в Европе и мире. Москва должна отказаться от агрессии и уйти с оккупированных территорий.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины к седьмой годовщине вооруженной агрессии Российской Федерации.

В заявлении говорится, что семь лет назад 20 февраля 2014 года Россия вторглась на территорию Украины, направив военные подразделения для захвата Крыма. За годы агрессии, которая переросла в вооруженное противостояние на Донбассе, погибли более 13 000 человек, в том числе более 3 000 мирных жителей. Также около 1,5 млн человек стали внутренними переселенцами.

МИД отмечает, что на оккупированных территориях Россия грубо и системно нарушает права человека. В Крыму преследуются проукраинские активисты и крымские татары, а на Донбассе значительным разрушениям подверглись города и села, инфраструктура и промышленные объекты.

"Агрессия РФ против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Европе и во всем мире. Авторитет международного права и вся система европейской и мировой безопасности серьезно подорваны", - говорится в заявлении.

МИД в очередной раз потребовал от России прекратить агрессию и уйти с оккупированных территорий Украины.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над усилением политического давления на Москву.

У российского президента Владимира Путина накануне назвали Украину якобы проектом западных стран.

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