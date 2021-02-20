ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Резніков в ООН: 400 тисяч українців стали учасниками бойових дій на Донбасі

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 01:48
Резніков в ООН: 400 тисяч українців стали учасниками бойових дій на Донбасі Фото: Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Инна Собора

Учасниками бойових дій на Донбасі стали 400 тисяч українців. Майже 14 тисяч із них померли унаслідок війни, яку спровокувала Російська Федерація.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН, інформує представництво України при ООН.

Резніков згадав, що наслідком агресії РФ є тимчасова окупація двох українських регіонів - Криму і Севастополя, які захоплені Росією повністю. А також руйнація ще двох регіонів - Донецької і Луганської областей, які окуповані частково.

Повідомив, що майже 14 тисяч українців вже загинуло у цій війні, учасниками бойових дій стали 400 тисяч наших громадян. Близько 3,5 млн. мешканців Донеччини і Луганщини були вимушені покинути свої домівки через війну і окупацію частини Донбасу.

Крім того, близько 400 тисяч осіб пройшли примусову російську паспортизацію в окупованих районах Донбасу. В Криму примусова паспортизація є тотальною, вона торкнулася близько 2,5 млн. громадян України.

Раніше МЗС України заявило, що збройна російська агресія проти України змінила геополітичну ситуацію в Європі та світі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ працює над посиленням політичного тиску на Москву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас ООН
NEWS
Питання закінчення війни в Україні перебуває у кабінеті Путіна, - Данілов
Питання закінчення війни в Україні перебуває у кабінеті Путіна, - Данілов
DAILY
Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Директор розбрату. Чому Ситника знову хочуть звільнити і що очікує НАБУ