Резніков в ООН: 400 тисяч українців стали учасниками бойових дій на Донбасі

Учасниками бойових дій на Донбасі стали 400 тисяч українців. Майже 14 тисяч із них померли унаслідок війни, яку спровокувала Російська Федерація.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН, інформує представництво України при ООН .

Резніков згадав, що наслідком агресії РФ є тимчасова окупація двох українських регіонів - Криму і Севастополя, які захоплені Росією повністю. А також руйнація ще двох регіонів - Донецької і Луганської областей, які окуповані частково.

Повідомив, що майже 14 тисяч українців вже загинуло у цій війні, учасниками бойових дій стали 400 тисяч наших громадян. Близько 3,5 млн. мешканців Донеччини і Луганщини були вимушені покинути свої домівки через війну і окупацію частини Донбасу.

Крім того, близько 400 тисяч осіб пройшли примусову російську паспортизацію в окупованих районах Донбасу. В Криму примусова паспортизація є тотальною, вона торкнулася близько 2,5 млн. громадян України.