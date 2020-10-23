Резников объяснил, зачем священников хотят привлечь к минским переговорам

Фото: Алексей Резников (mtot.gov.ua)

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил, зачем представителей религиозных организаций хотят привлечь к работе в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, священники имеют хороший опыт в возобновлении доверия.

Об этом Резников заявил на форуме по безопасности в Киеве.

"Вы же понимаете, что сложные переговоры подразумевают, в том числе, сложные диалоги. Одна из задач на повестке дня - это снижение уровня страха в обществе и возобновление доверия. Представители церквей имеют хороший опыт ведения таких переговоров, общения с людьми, для того, чтобы помочь наладить инклюзивный внутренний диалог", - сказал он.

По его словам, это хорошая идея, и пока правительство имеет позитивную реакцию от представителей конфессий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций. По его словам, они будут заниматься гуманитарными вопросами.

Кроме того, ранее украинская сторона передала список из четырех категорий удерживаемых лиц. Из ОРДЛО информация не предоставлена.

Добавим, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что решения ТКГ по Донбассу не несут политических обязательств для Украины.