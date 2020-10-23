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Резніков пояснив, навіщо священників хочуть залучити до мінських переговорів

Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 17:14
Резніков пояснив, навіщо священників хочуть залучити до мінських переговорів
Фото: Олексій Резніков (mtot.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив, навіщо представників релігійних організацій хочуть залучити до роботи в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. За його словами, священник мають хороший досвід у відновленні довіри.

Про це Резніков заявив на форумі з безпеки в Києві.

"Ви ж розумієте, що складні переговори мають на увазі, в тому числі складні діалоги. Одне із завдань на порядку денному - це зниження рівня страху в суспільстві та відновлення довіри. Представники церков мають хороший досвід ведення таких переговорів, спілкування з людьми, для того, щоб допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог", - сказав він.

За його словами, це гарна ідея, і поки уряд має позитивну реакцію від представників конфесій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував залучити в ТКГ представників релігійних організацій. За його словами, вони будуть займатися гуманітарними питаннями.

Крім того, раніше українська сторона передала список з чотирьох категорій утримуваних осіб. З ОРДЛО інформація не надана.

Додамо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що рішення ТКГ по Донбасу не несуть політичних зобов'язань для України.

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