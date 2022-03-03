UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Резников обратился к украинцам: никто не верил, что мы продержимся неделю

Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Алексей Резников обратился к гражданам Украины. Он поблагодарил всех за работу и поддержку, а также отметил, что вера мира в победу Украины постоянно растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны в Facebook.

"168 часов. Уже целую неделю Украина дает отпор российским оккупантам. Никто. Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Единственные, кто верил - это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы выстоим. Сегодня таких - почти 90%", - написал Резников.

Он подчеркнул, что на фронт держат не только военные и силы территориальной обороны, но и руководители военно-гражданских администраций и мэры, а также медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты и финансисты.

"Вчера я призвал граждан к тотальному сопротивлению. Надо уничтожить коммуникации врага. Эти метастазы, которые он пытается протащить по нашей земле. Российские оккупанты испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности. Они обстреливают больницы, убивают женщин и детей. Это уже не армия - это обычные трусы и террористы", - добавил министр обороны.

Напомним, в Генеральному штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в разных регионах ситуацию на фронтах на начало восьми суток войны, которую Россия ведет против Украины с 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину