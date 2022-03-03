Резніков звернувся до українців: ніхто не вірив, що ми протримаємося тиждень

Міністр оборони Олексій Резніков звернуся до громадян України. Він подякував всім за роботу та підтримку, а також зазначив, що віра світу в перемогу України постійно росте.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міноборони в Facebook.
"168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємося тиждень. Єдині, хто вірив – це ми з вами. Дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у випадку повномасштабного вторгнення Росії ми вистоїмо. Сьогодні таких - майже 90%", - написав Резніков.
Він підкреслив, що на фронт тримають не лише військові та сили територіальної оборони, але й керівники військово-цивільних адміністрацій та мери, а також медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти й фінансисти.
"Вчора я закликав громадян до тотального спротиву. Треба знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі. Російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності. Вони обстрілюють лікарні, вбивають жінок та дітей. Це вже не армія - це звичайні боягузи і терористи", - додав міністр оборони.
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку в різних регіонах, ситуацію на фронтах на початок восьмої доби війни, яку Росія веде проти України з 24 лютого.
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