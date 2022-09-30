Резников обсудил с главой Пентагона "Рамштайн-6" и анонсировал "хорошие новости"
Министр обороны Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры. Они обсудили военную поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.
Министры во время разговора обсудили ситуацию на фронте, предстоящую шестую встречу по обороне Украины в формате "Рамштайн" и усиление возможностей для обеспечения ВСУ.
"Хорошие новости будут объявлены в скором времени", - анонсировал Резников.
При этом глава Пентагона подтвердил, что США не будут признавать так называемые российские "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.
"Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации нашей земли", - добавил глава Минобороны.
Напомним, недавно США одобрили очередной пакет военной помощи для Украины на 1,1 млрд долларов.
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