Резников о новых поставках оружия: будет больше систем MLRS
Способность украинского фронта усилится на Черном море противокорабельными системами, которые уже есть, и еще будут дополнительные.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Freedom.
"Будет больше систем MLRS и, соответственно, к ним ракеты с соответствующей точностью поражения и дальностью действия. Главное, что мы продемонстрируем нашим партнерам, что мы умеем применять эту доктрину", - отметил Резников.
Министр добавил, что Минобороны продолжает обсуждать с партнерами необходимость в поставках танков и самолетов. Он подчеркнул, что пока политическое решение о предоставлении такой техники не принято.
"Поддержка от других стран - очень важная и критическая. Именно благодаря этому ресурсу Украина победит", - отметил Алексей Резников.
Также министр заявил, что Россия в бою применяет по вооруженным силам Украины к тысячи снарядов в час.
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