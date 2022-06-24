ru ua
Сб, 25 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков про нові поставки зброї: буде більше систем MLRS

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 червня 2022 22:30
Резніков про нові поставки зброї: буде більше систем MLRS Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (rbk.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Спроможність українського фронту посилиться на Чорному морі протикорабельними системами, які вже є, і ще будуть додаткові.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Freedom.

"Буде більше систем MLRS і, відповідно, до них ракети з відповідною точністю ураження і дальністю дії. Головне, що ми продемонструємо нашим партнерам, що ми вміємо застосовувати цю доктрину", - зазначив Резніков.

Міністр додав, що Міноборони продовжує обговорювати з партнерами необхідність у постачанні танків та літаків. Він наголосив, що поки політичне рішення щодо надання такої техніки не прийнято.

"Підтримка від інших країн - дуже важлива та критична. Саме завдяки цьому ресурсу Україна переможе", - зазначив Олексій Резніков.

Також міністр заявив, що Росія в бою застосовує по Збройних силах України до тисячі снарядів на годину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
Кулеба назвав єдину перевагу Росії на війні проти України
DAILY
Мер Слов'янська Вадим Лях: Ворог все ближче, але відчуття, що Україна виграє – більше
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мер Слов'янська Вадим Лях: Ворог все ближче, але відчуття, що Україна виграє – більше