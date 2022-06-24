Резніков про нові поставки зброї: буде більше систем MLRS
Спроможність українського фронту посилиться на Чорному морі протикорабельними системами, які вже є, і ще будуть додаткові.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Freedom.
"Буде більше систем MLRS і, відповідно, до них ракети з відповідною точністю ураження і дальністю дії. Головне, що ми продемонструємо нашим партнерам, що ми вміємо застосовувати цю доктрину", - зазначив Резніков.
Міністр додав, що Міноборони продовжує обговорювати з партнерами необхідність у постачанні танків та літаків. Він наголосив, що поки політичне рішення щодо надання такої техніки не прийнято.
"Підтримка від інших країн - дуже важлива та критична. Саме завдяки цьому ресурсу Україна переможе", - зазначив Олексій Резніков.
Також міністр заявив, що Росія в бою застосовує по Збройних силах України до тисячі снарядів на годину.
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