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Резніков назвав головні теми дев'ятого "Рамштайну"

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ключовою темою дев'ятої зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн" стане питання авіації. Також партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в Facebook.

Глава Міноборони повідомив, що відбув на зустріч у форматі "Рамштайн", яка пройде завтра, 14 лютого. За його словами, на порядку денному захист українського неба, зокрема питання авіації, та розбудова "танкової коаліції".

Також союзники обговорять:

  • формування запасу міцності по боєприпасам;
  • тренінгові програми для української армії;
  • стабільність підтримки - логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Резніков додав, що напередодні зустрічі провів низку розмов з партнерами. За його словами, "їхня залученість та підтримка дають оптимізм".

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Україні потрібна зараз бронетехніка, далекобійні ракети, а також авіація. Саме ці питання можуть бути на порядку денному "Рамштайну".

Також секретар РНБО Олексія Данілова заявив, що на наступному "Рамштайні" буде дуже багато цікавих речей.

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