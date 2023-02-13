Резніков назвав головні теми дев'ятого "Рамштайну"

Глава Міноборони повідомив, що відбув на зустріч у форматі "Рамштайн", яка пройде завтра, 14 лютого. За його словами, на порядку денному захист українського неба, зокрема питання авіації, та розбудова "танкової коаліції".

Також союзники обговорять:

формування запасу міцності по боєприпасам;

тренінгові програми для української армії;

стабільність підтримки - логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Резніков додав, що напередодні зустрічі провів низку розмов з партнерами. За його словами, "їхня залученість та підтримка дають оптимізм".

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що Україні потрібна зараз бронетехніка, далекобійні ракети, а також авіація. Саме ці питання можуть бути на порядку денному "Рамштайну".

Також секретар РНБО Олексія Данілова заявив, що на наступному "Рамштайні" буде дуже багато цікавих речей.

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