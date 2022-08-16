Резников назвал цель постоянных обстрелов ЗАЭС россиянами

"Россияне пытаются держать нас всех с вами в заложниках при помощи применения ими ядерного оружия в виде "мирного" ядерного оружия", - заявил Резников, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС.

По его словам, постоянные обстрелы атомной электростанции, которые совершают российские оккупанты, это провокация и игра на "ядерных нервах" всего мира.

Резников добавил, что сейчас Россия пытается снабжать электроэнергией Крым при помощи Запорожской АЭС и полностью отключить станцию от подконтрольных Киеву территорий.