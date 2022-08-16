UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников назвал цель постоянных обстрелов ЗАЭС россиянами

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кремль пытается держать мировое сообщество в заложниках при помощи постоянных обстрелов Запорожской АЭС, которые могут вызвать ядерную катастрофу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью "Голосу Америки".

"Россияне пытаются держать нас всех с вами в заложниках при помощи применения ими ядерного оружия в виде "мирного" ядерного оружия", - заявил Резников, комментируя ситуацию вокруг ЗАЭС.

По его словам, постоянные обстрелы атомной электростанции, которые совершают российские оккупанты, это провокация и игра на "ядерных нервах" всего мира.

Резников добавил, что сейчас Россия пытается снабжать электроэнергией Крым при помощи Запорожской АЭС и полностью отключить станцию от подконтрольных Киеву территорий.

Напомним, россияне продолжают постоянные обстрелы Запорожской АЭС. 11 августа снаряд попал недалеко от первого энергоблока.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМинистерство обороны УкраиныАлексей РезниковВойна России против Украины