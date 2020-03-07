Резников назвал сроки создания министерства оккупированных территорий

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что создание Министерства оккупированных территорий займет от шести месяцев до одного года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Подробности недели" на телеканале "Интер".

Он подчеркнул, что вопрос реинтеграции - это достаточно большое направление с серьезной нагрузкой.

"Создание нового министерства займет от 6 месяцев до года. Есть юридические возможности, которые уже отработаны, и в среду на заседании правительства будет представление проекта решения, которым, я думаю, мы сможем сделать так, чтобы министерство ветеранов работало максимально быстро, также и министерство временно оккупированных территорий. Никто не пострадает: ни программы, ни люди, ни наши партнеры", - отметил Резников.

По его словам, на сегодняшний день базовая стратегия деоккупации записана в Минских соглашениях.

"Об этом сказано, в том числе, и в коммюнике лидеров Нормандского формата, который состоялся в Париже. Это решение вопросов безопасности, прекращение огня, разведение средств и сил. Соответственно финалом политического регулирования должны быть выборы в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Это главная идея такой стратегии деоккупации. Детали, нюансы мы отработаем. Наше министерство будет тем фокусом, тем агрегатом, который соберет все возможные идеи, и мы будем с этим работать", - отметил Резников.

Как известно, в новом правительстве Дениса Шмыгаля за реинтеграцию Донбасса будет отвечать Алексей Резников. 4 марта Верховная рада утвердила его кандидатуру на пост вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий путем разделения Министерства ветеранов и оккупированных территорий. В правительстве считают, что новое министерство позволит эффективнее работать над вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях и с перемещенными лицами.