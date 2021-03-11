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Резников назвал главную ошибку России по отношению к Украине

Автор: РБК-Украина

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников видит главную ошибку России в том, что она так и не научилась понимать Украину. При этом она теряет влияние в Молдове и Беларуси.

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

В частности, он отметил, что не верит в реальную угрозу масштабного наступления со стороны Российской Федерации, поскольку Москве это не выгодно.

"Россияне - не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка - они так и не научились понимать Украину", - сказал Резников.

По его словам, для России с 1917 года главным способом решения политических задач остаются репрессии и пытки. При этом за последнее время Москва потеряла Молдову, несмотря на большое пророссийское влияние. А местные выборы в Украине показали, что пророссийская идеология больше не господствует в стране.

Кроме того, Резников отмечает, что позиции России пошатнули протесты в Беларуси. К тому же, по его мнению, потерян контроль на Кавказе, где у россиян на сегодня очень сложная позиция.

Напомним, ранее Резников исключил масштабное наступление России и назвал причины, почему так считает.

Он также заявил, что Россия намерена уничтожить Укарину путем федерализации и раскола.

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Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаАлексей Резников
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