Резников о минских переговорах: это мертвая история

В Украине считают "мертвыми" минские консультации. Но ожидают, что наступит нужный момент, когда украинцы смогут ими воспользоваться.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".
На вопрос о том, пустой ли трек минские консультации, он ответил: "Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история".
Однако, по его словам, нужно сохранить "этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький".
"Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно - ради людей, которые находятся в тюрьмах, среди прочего - в "Изоляции". Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда", - сообщил он.
Напомним, Путин обвинил Украину в принятии законов, противоречащих минским соглашениям.
Он считает, что закон о переходном периоде будет означать выход Украины из минских соглашений.