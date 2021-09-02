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Резніков про мінські переговори: це мертва історія

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні вважають "мертвими" мінські консультації. Але очікують, що настане потрібний момент, коли українці зможуть ними скористатися.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова віце-прем’єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".

На запитання про те, чи порожній трек мінські консультації, він відповів: "Абсолютно. Нульовий. Чотири-п'ять годин ні про що. У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія".

Втім, за його словами, потрібно зберегти "цей трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький".

"Щоб, коли настане потрібний момент, ми могли ним скористатися. І звичайно - заради людей, які знаходяться в тюрмах, серед іншого - в "Ізоляції". Понад 200 наших людей ми намагаємося забрати звідти", - повідомив він.

Нагадаємо, Путін звинуватив Україну в ухваленні законів, що суперечать мінським угодам.

Він вважає, що закон про перехідний період означатиме вихід України з мінських угод.

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Мінські угоди