Резников: более миллиона украинцев в форме задействованы в обороне страны

По состоянию на июля 2022 года в секторе обороны и безопасности Украины задействованы более миллиона человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова на конференции Forbes.
По его словам, в ряды Вооруженных сил Украины мобилизованы до 700 000 украинцев, в пограничных войсках - до 60 000, Национальной ардии - до 90 000, Национальной полиции - до 100 000.
"У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", - сказал Резников.
Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич рассказал РБК-Украина, что военное положение, вероятно, не закончится 23 августа, но планов расширять мобилизацию нет.
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