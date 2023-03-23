Резніков про Міги від Словаччини: наші ВПС готові прийняти ще більше
Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImages)
Українські військово-повітряні сили готові прийняти ще більше літаків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.
"З настанням весни в Україну традиційно прилітають птахи... МіГ-29 зі Словаччини матимуть багато роботи, захищаючи Європу", - наголосив міністр.
Він також подякував за співпрацю словацькому прем'єр-міністру Едуарду Геґеру, міністру оборони Ярославу Надю та народу Словаччини.
"Наші ВПС готові прийняти більше літаків і захистити наше небо!", - додав Резніков.
Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29.
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