Резніков про Міги від Словаччини: наші ВПС готові прийняти ще більше

Українські військово-повітряні сили готові прийняти ще більше літаків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

"З настанням весни в Україну традиційно прилітають птахи... МіГ-29 зі Словаччини матимуть багато роботи, захищаючи Європу", - наголосив міністр.

Він також подякував за співпрацю словацькому прем'єр-міністру Едуарду Геґеру, міністру оборони Ярославу Надю та народу Словаччини.

"Наші ВПС готові прийняти більше літаків і захистити наше небо!", - додав Резніков.

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29.

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