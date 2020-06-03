Резников о Консультативном совете по Донбассу: забыли и пошли дальше

Фото: Алексей Резников (facebook.com alex.reznikoff)

Вопрос о его создании уже является нецелесообразным, заявил вице-премьер

Вице-прем'ер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников исключил создание Консультативного совета в ТКГ по Донбассу. Вопрос о его создании уже является нецелесообразным.

Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

По словам Резникова, говорить о возможном создании Консультативного совета уже неактуально.

"Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", - заявил вице-премьер.

В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО.

"Может 8, может 16 (быть участников - ред.). В зависимости от повестки дня. У нас 4 рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве", - отметил Резников.

Комментируя возможность возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума Резников сообщил, что во время встречи с немецкими коллегами такая возможность действительно обсуждалась.

"Мы в Берлине много чего озвучивали. Впрочем, Германия не является участником этого меморандума, поэтому это не совсем та площадка. Но мы во время консультаций с немецкими коллегами проговаривали потенциальное партнерство с США, Великобританией и другими странами цивилизованного мира... Позиция России, которая совершила акт вооруженной агрессии против Украины, понятная. Я же говорю о необходимости начала консультаций с нашими союзниками", - резюмировал вице-премьер.

Напомним, 11 марта на заседании ТКГ был принят протокол с пунктом о создании Консультативного совета, в состав которого должны войти представители оккупированных районов Донбасса, идея была раскритикована в украинском обществе.

По мнению Кремля, в срыве инициативы о создании Консультативного совета виновата Франция и Германия.

Позже Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал причины, почему Консультативный совет не создали.

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Автор: Роман Калиниченко