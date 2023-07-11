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Резніков: коаліцію з навчання українських пілотів F-16 створено, до неї увійдуть 11 країн

Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Коаліцію з навчання українських пілотів F-16 сьогодні офіційно створено. До неї увійдуть 11 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Офіційно: створено коаліцію з навчання F-16 ВПС України! Сьогодні 11 держав-партнерів + Україна підписали Меморандум із викладенням умов", - йдеться у повідомленні.

Резніков висловив особливу подяку Данії та Нідерландам за їхнє видатне лідерство в цьому процесі.

Що увійде в нього

  • Українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у програмі навчання;
  • Є можливість включення в програму інших типів винищувачів;
  • Коаліція готова розглянути інші способи надання Україні повністю функціональних можливостей F-16.

Хто увійшов до коаліції

Резніков подякував колегам із Данії, Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Швеції та Британії.

Фото: Резніков та його колеги (twitter.com/oleksiireznikov)

"F-16 захищатимуть небо України і східний фланг НАТО. ВПС України готові освоїти їх у найкоротші терміни. Україна переможе", - додав міністр оборони.

F-16 для України

Союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія.

Спершу президент Володимир Зеленський сподівався, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців. Проте нещодавно він повідомив, що деякі країни затягують з графіками тренувань українських пілотів.

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