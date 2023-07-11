Резников: коалиция по обучению украинских пилотов F-16 создана, в нее войдут 11 стран

"Официально: создана коалиция по обучению F-16 ВВС Украины! Сегодня 11 государств-партнеров + Украина подписали Меморандум с изложением условий", - говорится в сообщении.

Резников выразил особую благодарность Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе.

Что войдет в него

Украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения;

Есть возможность включения в программу других типов истребителей;

Коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полностью функциональных возможностей F-16.

Кто вошел в коалицию

Резников поблагодарил коллег из Дании, Нидерландов, Бельгии, Канады, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Швеции и Великобритании.

Фото: Резников и его коллеги (twitter.com/oleksiireznikov)

"F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. ВВС Украины готовы освоить их в кратчайшие сроки. Украина победит", - добавил министр обороны.

F-16 для Украины

Союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания.

Сначала президент Владимир Зеленский надеялся, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев. Однако недавно он сообщил, что некоторые страны затягивают с графиками тренировок украинских пилотов.