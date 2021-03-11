Резников исключил масштабное наступление России и назвал причины

"Во-первых, они экономически не готовы, во-вторых, и украинская армия у нас на сегодня - это небо и земля с той, что была до 2014 года", - отметил Резников.

По его словам, современная армия Украины возрождена практически с нуля и имеет серьезный идеологически-патриотический настрой. Тем более, что около полумиллиона украинцев уже прошли через войну с 2014 года. И при мобилизации Украина может поднять под ружье около 800 000 человек.

"Я уже не говорю о других патриотически настроенных украинцах. Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них больше 100 млн населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами", - добавил Резников.

Он подчеркнул, что при масштабном наступлении Россия в Украине столкнется с нацией, которая готова тотально защищать свою землю.

"Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше? Какими военными контингентами содержать эту территорию? Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захараченко и Ко местные бригады - будет уже невозможно. Этот потенциал использован", - отметил вице-премьер.

Кроме того, Россия официально называет оккупированный Донбасс украинской территорией и публично заявляет о том, что якобы не вмешивается в украинские внутренние дела. В таком случае вторжение будет означать официальное начало открытой войны, что грозит серьезными решениями со стороны Запада.

