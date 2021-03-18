Резников предлагает убрать термин "коллаборационизм" из профильного законопроекта

По его словам, лучше использовать термины "пособник" и "пособничество".

"Оказалось, что слова "коллаборант" и "коллаборация" в негативном смысле отсутствуют в международном праве. И мы в нашем законопроекте о переходной юстиции от них отказались", - объяснил Резников.

Министр отметил, что любые законопроекты о коллаборационизме должны носить индивидуальный характер.

"Я не хотел бы, чтобы простые люди подпадали под эту категорию. При этом есть пособники оккупационных властей, которые не совершают преступлений военного характера, но по доброй воле прислуживают, работают против интересов своей страны. И если их действия не попадают под состав преступления "госизмена", то все равно должна быть реакция государства на их антиукраинскую деятельность", - подчеркнул вице-премьер.

Также он добавил, что в случае принятия законопроекта под его действие точно не попадут те, кто пособничал оккупантам в 2014 году.

"В этом как раз и соль - те, кто еще сегодня совершают такие деяния, получат шанс остановиться, одуматься, перестать это делать", - пояснил Резников.