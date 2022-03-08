ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резников: еще пару дней, и потери России превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане

Новина українською →
Украина, Вторник 08 марта 2022 14:12
Резников: еще пару дней, и потери России превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия несет огромные потери в Украине. Через несколько дней потери среди личного состава РФ превзойдут потери за 10-летнюю войну в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Минобороны.

"Еще пару дней, и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане... Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа", - заявил Резников.

Кроме того, он добавил, что за 12 дней украинские военные и силы территориальной обороны уничтожили более 300 российских танков, тысячи бронемашин, 40 самолетов и почти 70 вертолетов.

Напомним, что, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери личного состава вражеских войск превысили 12 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать