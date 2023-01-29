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Резніков про бої на сході України: ситуація складна, але контрольована

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Київ, Неділя 29 січня 2023 15:02
Резніков про бої на сході України: ситуація складна, але контрольована Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На сході України тривають запеклі бої, ситуація залишається складною. Проте українські сили контролюють обстановку на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

Глава Міноборони, посилаючись на українське військове командування, назвав ситуацію на сході "складною, але контрольованою".

При цьому міністр озвучив "список побажань" щодо озброєння, яке необхідно Україні. Серед бажаного: винищувачі, інші бойові літаки та далекобійні ракети. При цьому Резніков наголосив, що вони потрібні не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів окупантів.

Глава Міноборони додав, що покладає надії на нові два тижні переговорів з партнерами щодо винищувачів для України. Він сподівається на позитивне рішення, як раніше було з засобами ППО та далекобійною артилерією.

"Для мене все, що неможливо сьогодні, (буде, - ред.) можливим завтра", - сказав Резніков.

Нагадаємо, у Донецькій області тривають активні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Зокрема, окупанти посилили атаки поблизу Вугледара.

Речник Східного угруповування військ Сергій Череватий зазначив, що окупанти прагнуть прорвати оборону біля Вугледара, аби піти у напрямку Покровська та Добропілля.

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