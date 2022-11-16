UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков анонсував новий "Рамштайн" по Україні

Фото: Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Чергове засідання контактної групи з питань безпеки та оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова у Twitter.

"Розсекречено! Величезна кількість української агентури працює у МО РФ та Генштабі. Вони традиційно ініціюють ракетний терор безпосередньо перед зустрічами "Рамштайн"..."Рамштайн" 7 відбудеться завтра (16 листопада, - ред.)", - написав він.

Зазначимо, на "Рамштайн"-6 глави оборонних відомств близько 50 країн збиралися у жовтні у Брюсселі.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що сьома зустріч у форматі "Рамштайн" пройде у форматі відеоконференції.

Зазначимо, на попередньому засіданні у форматі "Рамштайн" Україна представила учасникам результати роботи із забезпечення контролю за зброєю, отриманою від міжнародних партнерів.

Чим закінчилося засідання шостого "Рамштайну" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков