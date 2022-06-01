Резников анонсировал новый виток военной помощи от США: что известно

В пятницу, 31 мая, министр обороны Алексей Резников переговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. США окажет Украине военную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.

"Вчера у меня был очень содержательный разговор с большим другом Украины - министром обороны США Ллойдом Остином ІІІ", - рассказал он.

По его словам, в ближайшее время ожидается "новая порция хороших новостей".

"Ожидаем в ближайшее время новую порцию хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству США в поддержке украинской борьбы с российским нашествием", - уточнил он.